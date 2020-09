KOMENTÁŘ: Promyšlená strategie, nebo chaos? – Jiří Pehe

Leckdo by sice mohl namítnout, že během pandemie jsou tu vrcholní politici od toho, aby prosazovali ve spolupráci s experty opatření, která ochrání zdraví a životy, a ne aby se starali o to, jak moc má veřejnost hygienických opatření plné zuby. Jenže v Babišově politice hraje ústřední roli marketing, a když mu jeho PR tým měsíc před volbami řekne, že mnoho voličů nemusí reagovat pozitivně na nové utahování šroubů, nebude je utahovat.

My můžeme dodat: i kdyby lépe nebylo, bude už po volbách, a do těch dalších ještě dost času.

Přesto se ale nelze ubránit otázkám. Kupříkladu, proč nebylo možné zachovat některá všem srozumitelná plošná hygienická opatření, jako je nošení roušek ve všech vnitřních prostorech (od obchodů, přes divadla i kina, až po úřady a veřejnou dopravu) i poté, co zdánlivě skončila první vlna. Když už jednou byla tato povinnost zrušena, je pochopitelné, že leckomu nemusí být po chuti s k ní vracet. Kdyby byla zachována, ekonomiku by to nijak nepoškodilo a všem by bylo jasné, že jde o preventivní opatření, které prostě zůstane v platnosti až do doby, než bude k dispozici vakcína.