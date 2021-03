KOMENTÁŘ: Proč Zeman tlačí na Babiše ohledně změn ve vládě - Jiří Pehe

Česká republika má, pokud jde o výkonnou moc, dvě mocenská centra: vládu a Hrad. Podle Ústavy by tomu tak být nemělo, prezident je v ní podřízen vládě. Jenže Babiš je kvůli tomu, že stojí v čele jen menšinové vlády a má celou řadu problémů (trestní stíhání, audity Evropské komise kvůli střetu zájmů), slabý premiér. Zeman je navíc zkušený politický hráč se silným vlivem na obě levicové strany, které Babiše drží u moci, stejně jako s vlivem na SPD Tomia Okamury. Drží tak, řečeno lidově, Babiše pod krkem.

Z politických kuloárů od začátku roku zní, že se Zeman rozhodl nahradit Babišovu vládu až do voleb svojí vlastní. Nejspíš proto, že by mu taková vláda šla více na ruku při uskutečňování jeho vlastních priorit: dostavby Dukovan s ruskou účastí, zahájení prací na dostavbě kanálu Dunaj-Odra, otevření země technologiím 5G čínské firmy Huawei, nebo výměny vedení Bezpečnostní a informační služby.

V případě, že by v čele Zemanovy vlády stál epidemiolog Roman Prymula, o čemž se spekulovalo, by si Zeman mohl připsat i zásluhy za zvládnutí epidemie, která zásluhou očkování do podzimu nejspíš odezní. A Zemanův spojenec Prymula by se vynořil jako jasný kandidát na příštího prezidenta.

Zeman ale zřejmě spěchá s rekonstrukcí vlády i proto, že se politická situace v zemi v posledních týdnech mění v neprospěch Hradu. Zejména v tom, že

současná opozice avizuje, že by v případě pokusu o vyslovení nedůvěry vládě raději podržela Babiše, než aby pustila do hry Zemana. Babišova vláda je sice kvůli svému počínání v boji s epidemií nemoci covid-19 na odpis, ale představa, že by zemi řídila vláda Zemanových přátel je pro většinu současné opozice ještě více odstrašující.

Zeman požaduje odvolání ministra Blatného zejména prý kvůli jeho odporu vůči používání ruské vakcíny Sputnik V bez certifikace EU, přičemž ho bezskrupulózně obviňuje, že jeho odpor vůči ruské vakcíně stojí lidské životy. Ale je to jen záminka, která se zároveň dobře hodí jako vstřícné gesto vůči Kremlu, jehož politice Zeman dlouhodobě vychází vstříc.

Prezident dobře ví, že ruská vakcína Česko takříkajíc nevytrhne už proto, že EU se rozhodla poslat naší těžce zkoušené zemi další statisíce dávek již schválených vakcín. A že i kdyby ji Česko nakoupilo a začalo používat, nechalo by se jí očkovat jen minimum lidí už proto, že bez certifikace EU by její použití neproplácely pojišťovny.