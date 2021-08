KOMENTÁŘ: Příliš nudná kampaň - Matěj Široký

Česká předvolební kampaň má ještě jednu zvláštnost oproti té americké. Nenastolují se ani tak témata, ale styl kampaně. Od hnutí ANO se nedá čekat žádná vysoká politika. Andrej Babiš poslouchá své PR rádce na slovo. Ti jsou schopní prodat cokoli od plechovek coca-coly, přes hrnce až po politiky. Andrej Babiš to moc dobře ví, a tak jeho kampaň nemá skutečný obsah kromě zmrzliny a nekonečně mnoha selfíček s postaršími dámami v různých maloměstech.

Samozřejmě také spočívá na jeho nové knize. Je naivní si myslet, že ta něco změní, zvláště pak v populaci, kde nečtenáři, případně sporadičtí čtenáři tvoří přes 60 procent. Důležité je, že Babišova publikace a její podepisování vytvoří program. Moc se při něm nemluví, zato se jedná. Účastníci mítinku dostanou, co chtějí: knihu s podpisem. Právě to je Babišova síla, svoji politiku dělá v závislosti na veřejném mínění a průzkumech. Lidem je v podstatě jedno problém dotací, korupce anebo ekonomické potíže. Vědí, že když si něco opravdu nebudou přát, Babiš se tomu podřídí. Několik nespokojených zákazníků není problém, zatímco jejich houf se už musí řešit - tak funguje jeho politika.

Smutné je, že ostatní politické strany Babišův styl kopírují. Znovu jde o otřepanou poučku marketingu: když nevíš jak na to, napodobuj úspěšné. V našich podmínkách to znamená napodobovat kampaň Andreje Babiše. To znamená focení s různými lidmi, v různých více či méně bizarních kulisách a převlecích, hesla a krátké promluvy na témata, které jsou bezobsažná a odtržená od reality. Apelovat na slušnost v dnešním individualistickém světě, kde kraluje právo silnějšího, připomíná Nietzschovu kritiku křesťanství, kde poslední šancí slabocha je přesvědčit silného o tom, že použití síly je z principu nemorální.

Stejně tak Andrej Babiš občany naučil, že za všechno mohou ti druzí. Nikdy to není tvoje chyba, ale druhých. Navíc ti druzí, neúspěšní, se ti snaží uškodit, jak to jde. Pokud si něco myslíš a ukáže se, že je to nesmysl, neměň názory, ale obviň druhé lidi. Dnešní svět má přece soucit s nespravedlivě stíhanými. Nejde o to vysvětlit, co vlastně člověk udělal, ale přesvědčit ostatní o tom, že je jeho stíhání nespravedlivé, a pokud možno, že se zakládá na nenávisti k menšině. A když nevíš, jak z toho ven, udělej si triko, kde se ke všemu přiznáš. Vždyť všem dojde, že přece nemůžeš být příčina všeho zla. Tudíž je to kampaň.

Jako v případě coca-coly bude originál vždy lepší než kopie. Parlamentní strany tak Andreji Babišovi nesmírně ulehčují cestu. A přitom by to mohlo být tak snadné. Stačí pouze změnit a nastolit seriózní témata typu: Bude očkování povinné? Jak zaplatit covidový dluh? Dokdy se budou nosit roušky? Jaký je plán pro další vlnu koronaviru? Jak zastavit inflaci, pokud budou energie zdražovat? Zbrzdí ji, bude-li se přidávat státním zaměstnancům a důchodcům? Jaká je naše energetická koncepce na příštích 20 let? Jaká bude zdravotní péče, když přebytky na zdravotní pojištění spolykal covid? Jak je na tom národní zdraví, jehož skutečný stav ukázaly počty mrtvých?