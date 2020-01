KOMENTÁŘ: Prezident Zeman vsadil na špatné koně - Jiří Pehe

Prezident Miloš Zeman v posledních dnech mění kurz. Odmítl jet do Číny, protože ta dle něj neplní sliby velkých investic u nás. Ukončil také svoji spolupráci s Jaromírem Soukupem na pořadu „Týden s prezidentem“ na TV Barrandov. A nabídl, že by vykonal prezidentskou návštěvu Prahy, pokud by ho magistrát pozval.