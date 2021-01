KOMENTÁŘ: Povolební lži a čachry v Americe a u nás - Jiří Pehe

I u nás slyšíme z úst premiéra opakovaně, že jsme v tom či onom „jednička“, a pokud zatím nejsme, brzy budeme. Když se neslavně staneme světovou „jedničkou“ v počtu nakažených covidem-19 v přepočtu na sto tisíc obyvatel, je to prý jen dočasné vybočení z cesty k onomu typu premiantství, kterým by se premiér rád chlubil.

Bohužel politik, který sám sebe přesvědčil, že je ve všem na světě nejlepší, prohře ve volbách nerozumí. Trump tak už měsíce před volbami tvrdil, že pokud snad prohraje, bude to jen zásluhou podvodů. Výsledkem nakonec je, že USA před inaugurací Joea Bidena zažily pokus o puč.

Byl by to útok na výsledky voleb „oklikou“, schovaný za vznešené řeči o tom, že prezidentovi takové jednání ústava nezakazuje. Jenže pořád útok. A po měsících chaosu, který „režíruje“ v pandemické krizi právě Babiš, by mohly čachry s volebními výsledky u nás vyvolat podráždění veřejnosti o poznání větší, než když se zemi dařilo.