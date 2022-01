KOMENTÁŘ: Poslanecký superman - Lukáš Jelínek

Za jiných okolností by nás mohlo těšit, že si politik zvyšuje kvalifikaci a nabídka zmíněné nadace je prestižní. Leč uplynuly teprve tři měsíce od chvíle, kdy byl Farský voliči usazen do poslaneckého křesla. Proč veřejnost zavčas neinformoval a svěřil se až těsně před odletem?

Je fér a ušlechtilé, že se vzdá platu ve prospěch neziskových organizací, jenže co podstata poslanecké práce? Ta nevězí pouze v hlasování na plenárních schůzích (konejší nás, že na ta klíčová je připraven dorazit).

Důležitá jsou též jednání ve výborech, komisích, ale i pravidelný kontakt s občany ve volebním obvodu – což by měl dvojnásob vědět politik vzešlý z komunální úrovně. Kdyby chtěl Farský při studiu toto vše stihnout, musel by mít vlohy supermana. Paradoxně je to koaliční smlouva, kterou nedávno Farský za STAN pomohl s ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a Piráty dohodnout, v níž stojí, že poslanec bude pokládat svoji práci za prioritu a „zařídí si své ostatní aktivity (práce v samosprávě, studium, podnikání, výuka atd.) tak, aby výkonu funkce mohl věnovat dostatek času“.