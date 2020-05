KOMENTÁŘ: Pandemie odeznívá, skutečná krize ale teprve přijde - Jiří Pehe

Užijme si tedy několika příštích týdnů, kdy se bude život zásluhou rozvolňování omezení zavedených vládou v boji s koronavirem zdánlivě vracet do normálních kolejí, a ekonomické dopady pandemie se ještě tolik neprojeví. Nepropadejme ale euforii.

Škody způsobené de facto plošným vypnutím ekonomiky se začnou skutečně sčítat až na podzim. Navzdory masivním finančním injekcím vlády do ekonomiky i nejrůznějším programům, které mají pomoci těm, kdo byli omezeními nejvíce ekonomicky a sociálně postiženi, je už teď jasné, že mnoho menších podniků i firem poskytujících služby nepřežije. Výrazně se sníží kupní síla obyvatelstva, protože i ti, kdo peníze budou nadále mít, budou opatrní.

Vláda si – podobně jako vlády mnoha jiných zemí – na záchranná opatření půjčuje ohromné sumy, v nemalé míře v podobě tištění peněz. A ačkoliv mnohé ceny, jako třeba ropy, klesají kvůli nedostatku poptávky, celkově lze očekávat to, co se děje vždy, když vlády lijí do ekonomiky ohromné peníze na dluh nebo prostě tisknou peníze – tedy rostoucí inflaci. Ta pro změnu znehodnocuje platy a sociální dávky, nejsou-li chráněny inflačními doložkami, jejichž financování si vláda ještě může dovolit.