KOMENTÁŘ: Oslava - Josef Koukal

Jistě, Ondřej Kolář se od zneuctění pietního místa distancoval. Novotný však na kongresu ODS peskoval spolustraníky, že nejsou stejně mediálně atraktivní jako on. To už by strana musela najmout Jacka Rozparovače, který by na ty ruské kameramany nožem nejen mával, ale rovnou se pustil do díla.