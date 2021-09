KOMENTÁŘ: Orientace u voleb podle předvolebních průzkumů - Thomas Kulidakis

Použil jsem mírně upravená slova písně Jaroslava Uhlíře, proslavené v pohádce Princové jsou na draka. Podle přesnosti průzkumů a odhadů, které se týkaly voleb předchozích, například roku 2013 nebo 2017, by se mohlo říci, že na draka jsou také dané průzkumy.

Jejich výsledky doposud připomínaly obchodování s deštěm. Když se výzkumníci trefili, byl to úspěch vědy, když ne, mohla za to nepředvídatelnost voličů, fakt, že se rozhodují emocionálně, často až u volebních uren, nenadálé kauzy, apod.

V souvislosti s průzkumy se často zmiňuje válečný premiér Velké Británie Winston Churchill, který měl ke statistikám a hlavně průzkumům vlažný vztah. I ti, kteří zrovna Churchilla nezbožňují, rádi k dobru přidají bonmot, že daný politik prohlašoval, že věří jen těm průzkumům, které sám zfalšoval. I to je další bod, proč by se leckdo mohl dívat na průzkumy skrze prsty.

Navíc, samotný Chuchill je důkaz, že buď měl na průzkumy více dbát nebo méně je falšovat, protože do čela vlády se poprvé dostal ne zrovna jako první volba, odejit z ní byl hned po vítězné válce a hlavně, další roky musel pracovat, aby se na vrchol alespoň na pár posledních let zdravého života vrátil.

Pro voliče je ale celkem zbytečné se nechat nějak vzrušovat, nervovat nebo snad bát o osud svých vyvolených stran a kandidátů. Ti možná spí hůře, ale my víme, že zásadní je hlavně jít volit a nebát se kvůli průzkumům. Předpověď těsného výsledku může vyburcovat voliče a zvýšit volební účast stejně, jako obava, že se favorit do parlamentu nebo alespoň ke státnímu příspěvku za hlasy nedostane.

Nemá také smysl chodit jen kvůli průzkumům, případně svému oblíbenci hlas nehodit s pocitem, že je vyhozený, protože to průzkum říkal.