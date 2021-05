KOMENTÁŘ: Opozice chce svrhnout vládu bez plánu B, Zeman ho ale jistě má - Jiří Pehe

Obě předvolební koalice otevřeně přiznávají, že nemají plán B, pokud vládě nedůvěra opravdu vyslovena bude, a prezident Zeman se tak stane pánem na politické šachovnici země. To ale prý nevadí, protože jde o vyšší principy. Někteří představitelé koalice Spolu se dokonce přirovnali k chartistům, kteří vedli svůj boj s komunistickým režimem bez ohledu na to, jaké šance mají uspět.

Za možnost vyslovit nedůvěru vládě vděčí obě koalice komunistům, kteří se náhle rozhodli vládu dál nepodporovat. A též SPD. Což by mohlo být jisté morální dilema, ale zdá se, že to nikomu nevadí. Nevadí ani, že KSČM a SPD jsou dnes v podstatě hradní strany, takže skoro jistě stojí v pozadí Hrad.

Začít by mohla třeba odvoláním Nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana a ředitele Bezpečnostní a informační služby Michala Koudelky. Což by otevřelo dveře k přehodnocení kauzy Vrbětice, protože pro vyšetřovací verzi, kterou hájí Babišova vláda, nemusejí být podle nové vlády důkazy.

Obě koalice by to mohly Zemanovi (a Babišovi) případně vrátit i s úroky, až slavně zvítězí ve volbách, jenže Zemanova vláda jim to může dost ztížit. Kupříkladu změnou vedení ČT před začátkem horké fáze volební kampaně i dohodou s některými spřátelenými médii. S přičiněním „konsolidovaného“ státního zastupitelství se mohou také objevit „překvapivá skandální“ obvinění na adresu představitelů obou koalic. Že byla nepravdivá, by se samozřejmě řešilo až po volbách.