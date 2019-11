KOMENTÁŘ: Obroda - Josef Koukal

„Pedofilie. Vadí jim to jméno,“ informuje podřízený.

Kdyby třiatřicet let starý film Hana a její sestry přišel dnes do české distribuce, možná by se dočkal nějaké té žaloby ze strany místního kléru. Zvlášť v kontextu aktuálních afér, jež katolickou církev zatěžují.