KOMENTÁŘ: Nezabavitelné minimum se musí zvýšit, chceme-li lidi vrátit z šedé ekonomiky - Patrik Nacher

Na současné situaci není špatná pouze samotná výše, která lidem po započtení všech srážek zůstane. Kromě již zmíněného složitého výpočtu nezabavitelného minima je problémem fakt, že nedochází k pravidelné valorizaci. Rád bych proto zvýšil samotnou částku nezabavitelného minima hned na počátku a do budoucna pak ideálně změnil konstrukci výpočtu tak, aby se do systému nemuselo permanentně vstupovat. Otázkou je, jak toho dosáhnout, aby se zvýšilo nezabavitelné minimum a nikoliv další navázané dávky, které by zvýšily tlak na státní rozpočet. Proto není potřeba hýbat s výší obou veličin, ze kterých se nezabavitelné minimum počítá, ale změnit buď konstrukci výpočtu, nebo pohnout s koeficientem.

V prvním případě by se nezabavitelné minimum mohlo navázat a odvíjet od výše minimální mzdy, která se pravidelně zvyšuje (například 2/3 minimální mzdy). Při rozhodnutí o jejím růstu by se tak automaticky navýšilo i nezabavitelné minimum. Za současné situace, kdy je minimální mzda 13 350 korun, by minimum dosahovalo částky 8 891 korun. V druhém případě, při zachování současné konstrukce výpočtu a změně koeficientu ze 2/3 třeba na 4/5, by se částka zvýšila na 7 714 korun. Podstatnou otázkou, jakou cestou se vydat, je politické rozhodnutí. První návrh je relativně složitější na změnu, ale nese s sebou onu pravidelnou valorizaci. U druhého se změní pouze poměrový ukazatel, ale naráží to na výše uvedenou výtku, že po tomto jednorázovém zvýšení nebudou ty pohyby pravidelné, jako tomu bylo dosud a jak by bylo zapotřebí.