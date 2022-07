KOMENTÁŘ: Nevyhnutelný pád Borise Johnsona – Alexander Tomský

Jenže za pár měsíců vypukla epidemie čínského viru a Johnsonova vláda se potácela v problémech. Ukázalo se totiž, že premiér nemá žádné vyhraněné názory ani zkušenosti, jak prosazovat svůj program vyjednáváním s rozhádanými frakcemi své strany, a politice rozumí jako umění poskytovat většině, co si žádá. Pověst úspěšného politika pomalu upadala.

Vyděšená média i většina občanů, povzbuzovaná socialistickou opozicí, nepochybně vyžadovala plošnou karanténu a finanční náhradu za pobyt doma, avšak vlivná pravicová a konzervativní menšina od počátku nepovažovala epidemii za smrtelnou hrozbu a varovala před astronomickými náklady a post-epidemickou hospodářskou katastrofou. Avšak Johnsonova vláda po dva roky utrácela jako zběsilá a nebýt konzervativních vzbouřenců v parlamentě, zmařil by lockdown i minulé vánoce. Stát se příšerně zadlužil, deficit dosáhl téměř 100 procent HDP, má katastrofální bilanci běžného účtu (8,5 procenta), nezvládnutou 9procentní inflaci, energetickou krizi a rozvrácený pracovní trh zejména nedostatkem dělníků, kteří se po karanténě nevrátili a našli si méně namáhavou práci.

A tak se roztrhl pytel s úvahami o povaze a charakteru hejska z vyšší vrstvy, jenž chtěl být oblíbený. V lokální politice to měl snadné, lidé ho měli rádi, byl vtipný, laskavý a s každým vycházel, jako by politické a třídní rozdíly neexistovaly. Obviněním z rasismu nikdo nevěřil. Jako starosta Londýna se obklopil schopnými úředníky a mašinérie jela dál, všichni věděli, co mají dělat, město řídí hlavně dopravní podnik.