KOMENTÁŘ: Nestydatost neliberálních liberálů – Alexander Tomský

Liberál, toť člověk, který kdyby měl možnost mávnutím ruky umlčet všechny, co klamou svět, tak by to nikdy neudělal. (G. K. Chesterton, 1922)

Útokům ad hominem říká „povinnost diskuzní rvačky”. Nostalgicky se ohlédám, býval to kdysi soudný člověk a rád publikoval mé kritické glosy v Lidových novinách. Dnes řekne „hvězda absurdních bludů”, jako by to byl argument. Je snad zakázáno kritizovat euro, jež deset let prohlubuje hospodářskou stagnaci jižní Evropy, a nedemokratické unijní instituce jen proto, že na ně útočí diktátor Putin? Dělám to běžně a nemám ponětí, s kým souzním.