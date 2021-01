KOMENTÁŘ: Neslavný konec trumpiády – Alexander Tomský

Naštěstí je americká policie velmi zdrženlivá, jak prokázala v mnoha městech během divokých letních demonstrací, rabování a žhářství, a počet mrtvých nepřesáhl v Kapitolu pět osob, raněných několik desítek. Co naplat, prezident si pokazil svou reputaci u mnoha svých voličů a jeho chování zmobilizovalo opozici tak jako v konzervativní Georgii, kde kvůli němu prohráli volby dva republikánští senátoři.

Kdyby byl uznal svou porážku, zůstal by mu kredit za všechny úspěchy v ekonomice i v zahraniční politice a nepoškodil by Republikánskou stranu. Ta nyní ztratila legislativní většinu a republikání mohou už jen lkát a notovat si vlasteneckou „hymnu” „Bože, chraň Ameriku”. Radikální změny Senát nezastaví.

Nový prezident Joe Biden už jistě přemýšlí, co s Trumpem. Ústava vyžaduje trest, ale Trumpovi voliči (74 milionů) budou možná ve většině považovat uvěznění prezidenta za „pomstu vítězů” a nenáviděné elity. Mnozí, ne-li většina z nich věří spiklenecké teorii.

Nakonec nejspíš, jak to bohužel dnes bývá, rozhodne Nejvyšší soud, a přestože má konzervativní většinu, zdaleka to neznamená, že prezidenta omilostní. Má-li Biden dostát svému slibu, že hodlá rozeštvaný národ usmiřovat, měl by Trumpovi udělit milost.