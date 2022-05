KOMENTÁŘ: Neblábolíme, bojujeme za svobodné a prosperující Česko a Evropu - Jan Lipavský

Křídové kříže ze Staroměstského náměstí již dávno smyl déšť. Na opozici si však vláda nemůže stěžovat v žádných dobách. I nejslavnější americký politik Abraham Lincoln během krvavé občanské války v USA dokázal obhájit prezidentský úřad ve svobodných volbách. Stejně tak dokáže svoji práci obhájit i naše vláda, a to i přes to, že ruská válka proti Ukrajině je přímým útokem na samotnou podstatu mezinárodního řádu, který vzešel z běsnění druhé světové války.

Pro obyvatele celé Evropy a zejména jejího středu, tedy i Česko, jde doslova o existenciální otázku. Putin se nejen snaží rozvrátit Ukrajinu, ale také rozlomit pečeť zakazující útočnou válku, která je vetkaná přímo do zakládající charty OSN.

Před sto lety patřilo Československo mezi deset nejvyspělejších světových ekonomik. Období prvorepublikové svobody, demokracie a prosperity ukončilo trojí zlomení páteře naší země, a to v letech 1938, 1948 a 1968. Padesát let nacistické a komunistické totality, vraždy tisíců a vyhnání statisíců občanů, či rozkrádání majetků přivedlo naši společnost do ekonomického i morálního rozvratu, ze kterého se léčíme dodnes.