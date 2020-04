KOMENTÁŘ: Nad nezákonným postupem vlády se vznášejí nepříjemné otázky - Jiří Pehe

Pokud by vláda postupovala tak, jak měla, tedy podle krizového zákona, musel by být ustaven Ústřední krizový štáb, v jehož čele měl stanout právě ministr vnitra Hamáček. Babišovi se to evidentně nezamlouvalo, takže když konečně k ustavení krizového štábu svolil, prosadil do jeho čela náměstka ministra zdravotnictví, epidemiologa Romana Prymulu.