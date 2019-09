KOMENTÁŘ: Možnost mít otevřeno i během svátků není o potřebách, ale o svobodné volbě – Patrik Nacher

Hlavním cílem zákona, který nabyl účinnost 1. října 2016, byl zákaz mít otevřeno ve vyjmenovaných svátcích v maloobchodech nad 200 metrů čtverečních a velkoobchodech. Proč zrovna tyto svátky a ne všechny, proč právě maloobchod a velkoobchod a nikoliv třeba restaurace, fitness centra, multikina, pumpy, proč zrovna hranice 200 m2? Nelogičnosti a otázky, samé otázky. Důvodová zpráva ke stávající právní úpravě se opírá o několik argumentů, které podle mě narážejí na to nejzákladnější, a to je omezování svobodné volby zaměstnance, zákazníka i podnikatele, ale v případě velkoobchodů jsou pak totálně mimo a vůbec neobstojí. Náš pozměňovací návrh je prostý - ze současného zákona škrtá slovo „velkoobchod“.

Primární důvod, který uvádí stávající právní úprava, je harmonizace rodinného a pracovního života. Záměrem zákonodárce bylo uvést do souladu rodinný a pracovní život jak zaměstnanců maloobchodů a velkoobchodů, tak jejich spotřebitelů a klientů. To, že by dle mého názoru neměl stát vůbec zasahovat do života spotřebitelů ve věci, kdy má mít ten či onen obchod otevřeno, je jedna věc. Druhá a zásadnější pak je, že toto odůvodnění u výše uvedených velkoobchodů neplatí. Dle živnostenského zákona je totiž velkoobchod určen pro nákup podnikatelů a živnostníků, a v určitých případech je vstup s dětmi do daného věku omezen či dokonce zakázán. Zkrátka do velkoobchodů nechodí nakupovat rodiny, netráví tam čas s dětmi, nenajdeme tam dětské koutky, kina, kavárny, cukrárny a další atributy spadající pod pojem „shoppingová turistika“.