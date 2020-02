KOMENTÁŘ: Milník - Josef Koukal

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob nabyl účinnost před osmi lety. Rodil se dlouho a v bolestech, přičemž ambicí navrhovatelů bylo dát policii a soudům do rukou silnou zbraň proti korupci. Tam, kde si firma prokazatelně vybudovala nitky především k zadavatelům veřejných zakázek, by už nemělo být tak snadné obětovat bílého koně z řad zaměstnanců, případně se vymlouvat na rozhodnutí kolektivního orgánu. Státu se tím rozšířila možnost vymoci zpět korupčně odčerpané peníze, firmám může v nejzazším případě hrozit až „trest smrti“, tedy definitivní zánik.

Konstruktiva Branko Pavla Drážďanského, který jako spoluobžalovaný dostal šest let, skončila v likvidaci krátce po vypuknutí aféry, státu nyní připadne, co z ní zbylo. Také společnost ML Compet (žalovaná spolu s dceřinou firmou Aveza, kterou soud zrušil) usilovala před lety o likvidaci, čímž by se trestu vyhnula. Vyměřili jí dvouletou stopku na veřejné zakázky stejně jako firmám Puro-Klima a Hospimed, jimž v první větvi kauzy pomohly neuznané odposlechy. Podniky zaplatí též milionové pokuty. S tresty nakonec odešly všechny firmy i žalovaní manažeři.