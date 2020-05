KOMENTÁŘ: Migranti a uprchlíci v době koronavirové – Thomas Kulidakis

Jestliže se ale Turecku podařilo dát do pohybu masy lidí, může to udělat kdykoliv znovu. Však už také oznámilo, že tak učiní a migrantům a uprchlíkům v cestě do Evropy bránit nebude ani po uvolnění protikoronavirových opatření. To jsou základní fakta, na kterých údaje obsažené ve zprávě unijního azylového úřadu nic nemění.