KOMENTÁŘ: Maláčová a spol., nevhodné paralely a právo se znemožnit - Thomas Kulidakis

Za prvé, nacisté první, co udělali, zavřeli vysoké školy. Do škol běžných neumožnili chodit kupříkladu dětem židovským. Nejen v zemích českých, ale i například v okupovaném Polsku, umožňovali chodit do školy hlavně žákům německým. Pastí argumentace se pak také může stát, že když třeba ctěná ministryně vyřkne, co vyřkla, mohl by někdo vyvodit následující úvahu.