KOMENTÁŘ: Macronova marná rošáda – Matěj Široký

I přes toto informační embargo na vnitřní francouzské záležitosti se proslýchalo, že tandem Macron–Philippe má trhliny. To by bylo vcelku logické, protože Macron měl dlouhodobou strategií spočívající v tom, že jakmile se něco vládě povedlo, vydal to za vlastní úspěch. Nepopulární rozhodnutí však systematicky nechával na svém premiérovi. Macron zároveň držel ochrannou ruku nad ministry, kteří mu byli nejblíž a jejichž práci nesměl nikdo kritizovat. Je zřejmé, že za takových pracovních podmínek bylo Philippovi zatěžko spolupracovat. Spekulace o tom, že to mezi

Macronem a Philippem skřípe, potvrdila i jeho březnová kandidatura na radnici v Le Havru. Těžko si představit, že by premiér mohl být ve funkci a zároveň se stát starostou většího města. Právě do úřadu starosty se Philippe také vrátí. Ve druhém kole dokázal zvítězit se ziskem 58 procent. Což je více než slušný výsledek s ohledem na celkovou situaci ve Francii.