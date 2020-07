KOMENTÁŘ: Kupování času – Jan Keller

Víkendové jednání premiérů o kolektivním zadlužení celé Evropské unie je ještě mnohem zásadnější, než to na prvý pohled vypadá. Rozebírat projekt kolektivního zadlužení po technické stránce nemá příliš smysl. Jednak je až do nepřehlednosti složitý, jednak je vysoce pravděpodobné, že bude revidován a pozměňován pokaždé, kdykoliv se to uzná za vhodné.