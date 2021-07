KOMENTÁŘ: Krize demokracie ve Francii a co z toho plyne pro nás - Matěj Široký

Pokud bychom to poněkud odvážně přeložili do českých podmínek, je to, jako by se lidé po letech experimentování s ANO, SPD a Piráty vrátili k tradičnímu soužití ODS a ČSSD. Hned se vyrojily názory, že tradiční strany stále nejsou mrtvé. Mrtvé však jsou, protože prozatím nedokázaly vygenerovat důvěryhodné kandidáty pro prezidentskou volbu.