KOMENTÁŘ: Koronavir, Trump a budoucí vývoj - Patrik Nacher

Proč se to celé změní? No, ono se tak už děje nyní. Stačí se podívat o pár měsíců zpátky. Pravidla byla až absurdně přísná – to jsem zažil na vlastní kůži, když jsem byl v jedné místnosti vzdálen minimálně šest metrů od náměstka primátora Petra Hlubučka, který byl covid-19 pozitivní. Do karantény šlo tehdy všech 40 lidí z místnosti a málem se kvůli tomu přerušilo jednání Poslanecké sněmovny. Zároveň byl po čtrnáctidenní karanténě vyžadován další test.