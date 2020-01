KOMENTÁŘ: Kdyby Babiš byl Harry Potter - Jiří Pehe

Navíc: kdyby chtěl Babiš skutečně začít zkoumat to, co je shnilé v zemi české, a proč u nás navzdory jím vylíčenému vzkvétání nepanuje všeobecná radostná spokojenost, musel by začít u sebe. Nebo lépe řečeno, u toho, co symbolizuje jeho i prezidentovo pohrdání některými demokratickými hodnotami, relativizování Ústavy i právního státu nebo jeho zatvrzelé odmítání postavit se čelem k vlastnímu trestnímu stíhání a Evropskou komisí potvrzenému konfliktu zájmů.

Když už ale premiér zabrousil do říše fantazie, v níž by dokázal velké věci, kdyby měl kouzelnou hůlku, popusťme uzdu fantazii i my. S pomocí kouzelné hůlky by kupříkladu prezident Miloš Zeman, předseda Senátu Jaroslav Kubera a předseda Sněmovny Radek Vondráček mohli snad pronést novoroční projevy, které by nebyly obsahově tak prázdné, že dokonce i Andrej Babiš zní v tom svém jako přemýšlivý člověk. Úplně nejlepší by ovšem bylo, kdyby si s pomocí nějaké kouzelné hůlky naši nejvyšší ústavní činitelé dokázali uvědomit, že jelikož zvládnou jen fráze a předvádění vlastních předsudků, udělali by národu tu největší službu, kdyby využili svého práva mlčet a novoročních projevů se vzdali. Málokomu by chyběly.