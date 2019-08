KOMENTÁŘ: Kauza Šmarda odvádí pozornost od skutečných problémů - Thomas Kulidakis

Celá kauza ještě rozhodně nekončí. Předseda ČSSD Jan Hamáček musí přijít s novou nominací, premiér Babiš ji musí protlačit u prezidenta, ten si zase může klást různé podmínky a zdržovat. V konečném důsledku se tedy můžeme dostat z bláta do louže. V jejích kalných vodách se opět může přiblížit možnost předčasných voleb, které by alespoň rozdaly znovu karty. Případně by ČSSD mohla zase hrozit odchodem z vlády. Následující možná podpora nového kabinetu ze strany KSČM a SPD by byla nejméně čisté řešení.

Stěží by ho premiér Babiš vysvětloval doma v době třicátého výročí 17. listopadu 1989. Stěží by ho vysvětloval také v zahraničí, kde by se mohl jevit jako premiér opírající se o extremisty. Především SPD není známá láskou k Evropské unii. To by byla nemalá komplikace v době jmenování nové Evropské komise a vyjednávání o budoucím unijním rozpočtu. Vše výše zmíněné je ovšem klasická pěna dní, která zdařile odvádí pozornost občanů od důležitějších otázek, než jestli bude ve vládě sedět Petr nebo Pavel.