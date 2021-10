KOMENTÁŘ: Kam nás vede politika dekarbonizace hospodářství – Alexander Tomský

Málokdo by dnes podepsal nedávný výrok známého amerického ekonoma Jeffreyho Sachse: „Díky svižnému pokroku energetických technologií s nulovými emisemi kysličníku uhličitého a udržitelnému zemědělství dokáže svět při nízkém růstu nákladů do poloviny století skoncovat s vypouštěním skleníkových plynů.”

První, co vytane na mysli, je nafouklý objem levných peněz, jež vlády jako o život pumpují do ekonomiky, a postcovidová poptávka. Přetrhané globální řetězce na ni špatně reagují, nemluvě o nedostatku lidí v dopravě i jinde, kteří si během pandemie našli výhodnější zaměstnání. Po zimní sezóně se situace trochu zklidní a paliva o něco zlevní. To podstatné se ale nezmění, už nejméně jedno desetiletí se očerňuje těžba a průmysl fosilních paliv. Mnoho investorů odešlo kvůli špatnému svědomí, jiní chtějí vydělat, co se dá, než nemorální těžbu vlády úplně zakáží. Průmysl, jenž na údržbu a investice utrácel dvě třetiny z každoročního zisku, nehodlá investovat bez zajištěné budoucnosti. Mezinárodní ropný kartel OPEC + Rusko odmítly zvýšit produkci (4. října) a tentokrát vyčkávají i američtí producenti. Roční investice olejářů klesly ze $750 miliard od roku 2014 na odhadem 350 miliard do konce letošního roku (Trafigura) a polovinu velkých projektů podnikatelé opustili.