KOMENTÁŘ: Jsme už zase jednička a bude hůř – Jiří Pehe

Důvodů pro takové tvrzení je několik. Výčet lze začít všeobecným zmatkem. Místo plošných a srozumitelných opatření, nad jejichž dodržováním není třeba příliš přemýšlet, vláda, hygienici a epidemiologové vydávají o překot nejrůznější dílčí či lokálně omezená opatření, v nichž se už jen málokdo vyzná. Televize tráví většinu svých zpravodajských relací vysvětlováním toho, co vlastně znamená nejnovější vládní „odvolávám, co jsem odvolal, slibuji, co jsem slíbil“.