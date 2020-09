KOMENTÁŘ: Jak zničit Ameriku - Alexander Tomský

V anglojazyčných zemích se běžně používá „woke” neboli probuzení, v dějinném kontextu socialismu to bývali názorově uvědomělí, což dobře vystihuje aktivistické úsilí mládežnických bojůvek udávat, diskriminovat, zakazovat, hanobit, pomlouvat, cenzurovat, ostrakizovat čili vyřazovat z veřejného prostoru tzv. nepřijatelné názory i s jejich nositelem. V druhé fázi antikulturního tažení nastupuje vyhazov z práce, policejní postih a soudní proces za nekorektní vyjádření. Navrhuji proto mluvit jednoduše o revolucionářích.

Ve Spojených státech už před časem ovládli Demokratickou stranu a nyní v druhé fázi revoluce vnutili vítězi primárek téměř osmdesátiletému Joeovi Bidenovi za viceprezidentku senátorku, neúspěšnou prezidentskou kandidátku strany, Kamalu Harrisovou, a to částečně proto, že je žena (!) a navíc afroasiatská míšenka vychloubající se svým černošským původem. Ano, až tak šílené důvody hrají prim v ideologickém stranickém myšlení. Jak snadné obejít demokracii a nominovat nejradikálnější představitelku revoluční frakce zastupitelského sboru.

Vzhledem k solidním voličským preferencím Bidena proti Trumpovi už od začátku roku kvůli neúprosně rozpolcené společnosti, téměř nehybných 6-8 procent, a jen o něco méně ve všech dvanácti federálních státech, jež se těsnou většinou přiklánějí na tu neb onu stranu a de facto rozhodují o volebním vítězství (swing states), by se mohla automaticky stát prezidentkou, pokud by Biden nedožil konce svého jediného volebního období, případně nevyhnutelnou kandidátkou Demokratů na další prezidentské období a z moci svého postavení mít velkou šanci na výhru. O úspěchu revoluce vždy rozhodují dobře organizované menšiny, jimž někdy přeje náhoda.

Že Harrisová představuje krajní levici, popisuje londýnská BBC. S poslankyní, socialistkou Alexandriou Ocasio-Cortezovou vyhlásila manifest „Nového zeleného údělu” a návrh zákona, jenž má posuzovat dopad prostředí na „nízkopříjmové komunity”. Za touto hantýrkou se skrývají dotace, zákaz štěpení břidlic a federální politika penalizace průmyslu za spalování fosilních paliv a likvidace emisí na nulu do roku 2045. Náklady odhaduje Harrisová na 10 bilionu dolarů. Požaduje také „dekriminalizaci” nelegálních imigrantů, čili otevřené hranice a pohraniční stráž nazvala novodobým kukluxklanem.

V senátu prosazovala z daní financovat potraty, šestiměsíční placenou dovolenou z osobních nebo zdravotních důvodů, firmy mají dostávat pokuty za rozdílné platy mužů a žen i nerovný kariérní přístup. V jejím programu nechybí ani poslední šlágr amerických revolucionářů – reparace americkým černochům za otroctví svých předků, poněkud komické, kdyby to nebylo k pláči, protože od 70. let se z Afriky a Karibiku přistěhovaly do Ameriky miliony a naprostá většina bělochů také nemá žádné otrokářské předky.