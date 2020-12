KOMENTÁŘ: Jak rok 2020 změnil veřejné mínění – Jiří Pehe

Babiš se jistě bude v roce 2021 snažit zvrátit tyto pro něj nepříznivé trendy velkolepým utrácením a rozdáváním na dluh (což mu umožní již schválený hluboce deficitní státní rozpočet, tak daňový balíček, který dluh státu zvýší o dalších 100 miliard ročně). K dispozici bude mít i desítky miliard, které začnou do ČR plynout z evropského záchranného balíku v polovině příštího roku. Ustavil se též do role hlavního koordinátora očkování vakcínou proti covidu-19, což by v případě úspěšného zvládnutí tohoto logisticky komplexního projektu mohlo dát částečně zapomenout na jeho chaotické chování v podzimní fázi krize.