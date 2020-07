KOMENTÁŘ: Jak na klidnou dovolenou u moře v době koronavirové – Thomas Kulidakis

Mnohem důležitější je věc principiální. Některé státy si nenechají jen tak vysvětlit, že ohnisko nákazy je lokální, a používají metodiku průměrného počtu nakažených na sto tisíc obyvatel. Jakmile přesáhne magické číslo šestnáct, je to záminka pro oheň na střeše. Naštěstí pro mořechtivé cestující slovinská vláda vyslyšela argumentaci českého kabinetu, který po vzoru Švédska zdůraznil lokálnost nákazy.

Lublaň ale jasně ukázala, podobně jako Nikósie, že o nějakém koordinovaném postupu v rámci Evropské unie je možné nechat si jen zdát. Když se nějaká vláda rozhodne, tak prostě volný pohyb omezí a basta. Není třeba ani zdůrazňovat, jak moc velká je to rána snu federalistů o evropském jednotném státu nebo alespoň akční koalici zemí využívajících výhody z rozsahu.

Stejně jako v migrační krizi a předtím v krizi finanční se i v krizi koronavirové ukázalo, že ve slavné unii asi neslyšeli o třech prutech knížete Svatopluka. A pokud ano, z morálního poučení o síle jednoty si nic nevzali. Přitom podobné pověsti a rčení je možné najít i v zahraničí. Pokud se ale i tak někdo rozhodne cestovat mimo hranice České republiky jinak než prstem po mapě, měl by dbát na patřičnou přípravu.

Kdo jezdí na vlastní pěst, měl by vědět, že nejbezpečněji je v rámci Evropské unie. Pokud se dostane do problémů, má práva jako občan dané země a nemusí platit hříšné příplatky za volání a mobilní internet v zahraničí. Mimo unii, například v Albánii nebo Severní Makedonii může cestovatel uvíznout velmi snadno. Do Řecka se momentálně nedostane.