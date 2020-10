KOMENTÁŘ: Jak by se parlamentní levice ještě mohla zachránit – Jiří Pehe

Pokud se obě strany chtějí v parlamentní politice ještě zachránit, je poměrně jasné, co by měly udělat. Oslovit mladší voliče už do příštích voleb nestihnou, z Babišova objetí by se ale vymanit mohly. Ten jim přitom na zlatém podnose v podobě svého chaotického počínání v boji s nemocí covid-19 servíruje příležitosti, aby se od něj distancovaly. A brzy bude navíc čelit i konečnému znění auditů Evropské komise ohledně svého střetu zájmů.