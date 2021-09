KOMENTÁŘ: Jak by měly Francie a EU reagovat na ignorování ze strany USA - Thomas Kulidakis

Z hlediska Francie a Evropské unie, v níž nejvýznamnější země Německo hlasitě mlčí, by ale bylo nejvíce příhodné podívat se do zrcadla, hluboce se zamyslet a vypít hořký požár sebezpytující analýzy. Je totiž potřeba pochopit realitu, která spočívá v samotné podstatě realistického přístupu k mezinárodním vztahům, v nichž jsou rozhodující síla, moc, schopnost ovlivnit dění efektivním zásahem a možnost poskytnout výhodu svým spojencům.

Z tohoto pohledu je pochopitelné chování Austrálie, která celou dohodou získala nejvíce. Za prvé, proč by měla kupovat drahé ponorky konvenčního typu od Francie, když může získat opravdu kvalitní ponorky s jaderným pohonem a zařadit se tak do elitního klubu. Za druhé, klíčový je přenos technologií. Francouzi jsou známí, že se o ně neradi dělí. Stačí si vzít aktuální příklad Řecka, které si koupilo rozhodně kvalitní francouzské letouny Rafale čtyřapůlté generace, ale technologie nezískalo. Takže když se něco pokazí, tak musí přijít francouzský mechanik, případně letoun musí putovat do Francie.