KOMENTÁŘ: Hraje se i o příštího prezidenta – Jiří Pehe

Pád Babišovy vlády a vytvoření nějaké prezidentské se samozřejmě nedá vyloučit, ale otázkou je, zda se za nástupem Prymuly do funkce prezidentova poradce spíše neskrývá snaha „kultivovat“ Prymulu jako kandidáta na příštího prezidenta. Pokud by Prymula skončil v čele úřednické vlády, která by před volbami mohla konstatovat, že se podařilo epidemii zásluhou vakcinace zkrotit, byl by to samozřejmě bonus.