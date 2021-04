KOMENTÁŘ: Hamáčkův boj za srozumitelnost je dost nesrozumitelný - Jiří Pehe

Petříček na sjezdu sice na rozdíl od Hamáčka odmítl pokračování spolupráce s hnutím ANO Andreje Babiše i po říjnových volbách, ale i tak není jasné, proč by ČSSD nebyla srozumitelná, kdyby zůstal do voleb ve vládě.

Naprosto srozumitelné naopak zřejmě má být, že Hamáček odmítá vyloučit případnou povolební spolupráci s politikem, který si dokázal úspěšně přivlastnit téměř vše, co záslužného ČSSD ve vládě udělala, zachází s nejstarší českou stranou jako s onucí a odsál jí většinu voličů.

Vše se pak rozmlžilo ještě víc, když se ukázalo, že Jan Birke, vzděláním absolvent střední průmyslové školy, jehož chtěl Hamáček dosadit do křesla ministra kultury, o kulturu nikdy významněji ani nezavadil, a Zaorálek mu tudíž odmítl svoje křeslo přenechat.

Hamáček se pokusil toto malé faux pas v boji za větší srozumitelnost ČSSD napravit tím, že do funkce ministra zahraničí navrhl svého náměstka na vnitru Jakuba Kulhánka. Co na tom, že všechny demokracie mívají na postech ministrů zahraničí známé osobnosti s politickou historií a vahou. A že i Petříček měl za sebou alespoň vlivnou pražskou organizaci ČSSD, zatímco Kulhánek má jen úřednickou minulost.

Na druhou stranu je jeho jmenování srozumitelné přinejmenším v tom, že Hamáček evidentně mezi svými politickými spojenci ve straně nemá nikoho, kdo by se domluvil jakoukoliv jinou řečí než hovorovou češtinou. Jako největší deviza Kulhánka, jehož nominací vychází Hamáček vstříc pročínské a proruské politice prezidenta Zemana, je tak poněkud paradoxně uváděno jeho studium na univerzitě v USA.

Hamáček následně akceleroval svoji politickou ofenzivu oznámením, že pojede do Moskvy dojednat dodávky ruské vakcíny Sputnik V—pro případ, že by ji schválila Evropská léková agentura. Využít k tomu chce služeb bývalého předsedy Slovenské národní strany Andreje Danka, jehož ne zcela transparentní nadstandardní kontakty v Rusku pomohly s dodávkou Sputniku V na Slovensko, kde následně způsobila politický chaos a roztržku s Ruskem.

Hamáčkův další tweet: V pondělí letím do Moskvy jednat o Sputniku V

Nesrozumitelné je i to, čeho chce Hamáček vlastně ve světle toho, že reálné dodávky Sputniku V by se uskutečnily teprve v případě jeho schválení EU dosáhnout. Zaplatí Česká republika nějakou zálohu? A existuje záruka, že v případě neschválení Sputniku neskončí vše v nekonečných arbitrážích?

Dokonce i Babiš se ohradil proti jisté nesrozumitelnosti Hamáčkovy ruské mise, když prohlásil, že Hamáčkova cesta do Moskvy není ideální, vakcíny nejsou jeho agendou.