KOMENTÁŘ: Geny – Josef Koukal

Látat rozpočet výtěžkem z prodeje drog je nápad hodný národohospodáře. Piráti už mají spočítáno, kolik miliard by vybrali, ovšem výtěžek se v tomto případě odhaduje velice těžko. Uživatelé i výrobci budou mít pramalý zájem své zboží danit. I ve vyzdvihované Kanadě se po legalizaci nezačalo oficiálním obchodům dařit tak jako černému trhu. Česko, které by se rázem zařadilo mezi evropské státy s nejvolnější drogovou politikou, by se možná stalo vyhledávaným cílem drogové turistiky, tak jako je pro západní cizince rájem levného alkoholu. Je však zrovna tohle druh příjmu, o jaký stojíme?