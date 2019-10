KOMENTÁŘ: Francouzská policie infiltrována muslimskými radikály? – Matěj Široký

Pří sledování počtu útoků se nesmí zapomenout, že existuje i velké číslo teroristických útoků zmařených. O těch se ale záznamy příliš nezveřejňují. Celá situace by zřejmě byla horší.

Poslední útok, který se stal 3. října na pařížské prefektuře a stál čtyři lidské životy, by měl i přesto vzbudit náš zájem. Z mnoha pohledů se jednalo o jedinečný útok, který se od ostatních lišil v mnoha bodech. Naprostou novinkou je, že se jednalo o příslušníka bezpečnostních služeb. Atentátník Michael Harpon pracoval dlouhá léta jako informatik pro policejní zpravodajskou službu. Jednalo se tudíž o člověka s přístupem k citlivým informacím jako například adresy všech zaměstnanců policie. Útok proběhl přímo v pařížské centrále, která navíc monitoruje bezpečnost celého města. A oběťmi jsou policisté.

Otázkou je, jak je vůbec možné, že tento muž mohl pracovat pro policejní zpravodajskou službu, která monitoruje teroristy na francouzském území? To však není jediné pochybení, které by mohlo donutit současného francouzského ministra vnitra k zamyšlení nad setrváním ve funkci. Jistě by odpověděl, že se jedná o systémovou chybu z doby, kdy nebyl ministrem. Což je zčásti pravda, autorem současného systému skutečně není. „Pouze“ za něj zodpovídá.