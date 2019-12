KOMENTÁŘ: Francouzská důchodová reforma: konec zlatých časů - Matěj Široký

Největší výdaje státu jsou ve třech odvětvích: zaměstnanci v energetickém a plynárenském odvětví, francouzských drah a pařížského dopravního podniku. Tito statní zaměstnanci mají v průměru o 24 procent větší důchody než jejich kolegové ze soukromého sektoru. Mají také nižší hranici pro odchod do důchodu (57,7/56,9/55,7 oproti celostátnímu 61 let).

Ale to není hlavní důvod, proč se zdá, že stávka bude dlouhá. Největší protesty vzbudilo oznámení francouzského premiéra, že součástí reformy bude zvýšení hranice nároku na plný důchod na 64 let v roce 2027. To bylo pro všechny překvapení. Původně se mělo diskutovat o tom, jak přejít z jednoho důchodového systému na druhý tak, aby byla zachována stejná věková hranice. Navíc prezident Macron po celou dobu své kampaně a na začátku svého uvedení do úřadu opakoval, že chce změnit důchodový systém, ale nedotkne se hranice odchodu do důchodu.