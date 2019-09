KOMENTÁŘ: Finanční (ne)gramotnost v Česku - Patrik Nacher

Existuje pět témat, o kterých se lidé baví nejčastěji, velmi ochotně a s notnou dávkou emocí – o vaření, sexu, politice, sportu a penězích. Bez toho posledního ale ty předchozí čtyři příliš nefungují. Ironií osudu pak je, že na peníze a osvětu o nich je v mediích zaměřeno daleko nejméně pořadů a informací. Veřejnoprávní média nevyjímaje, bohužel. Přitom by to bylo zapotřebí.

Aktuální Index finanční gramotnosti, který každoročně měří Česká bankovní asociace, se oproti loňsku posunul o jeden procentní bod na úroveň 57 procent. Zajímavým údajem pak je, že pouhých 15 procent lidí je přesvědčeno, že je schopno zvládnout finanční rozhodnutí bez jakékoliv pomoci. Češi sice začali více šetřit a ukládat si peníze bokem pro strýčka Příhodu, ale celá třetina lidí by ze svých rezerv nevyžila při výpadku příjmu déle než tři měsíce, a pětině z nich by dokonce úspory pokryly pouhý jeden měsíc.

Důvod vzniku peněz byl velmi prostý - zjednodušit obchod, dát mu jasný řád, možnost prostředky rozdělit na malé části a fakt, že se peníze časem nekazí. Toto zjednodušení usnadňuje lidem život od nepaměti, avšak zároveň s sebou přináší i určitou zodpovědnost, a především nutnost finančního vzdělávání. Finančně gramotný občan by měl být schopen odpovědně spravovat svůj rozpočet a orientovat se v cenách a hodnotě peněz. A to pokud možno za všech situací, které mu může život přinést. Společnost, technologie a metody obchodování se ale dynamicky vyvíjejí. Tudíž být skutečně finančně gramotným občanem, vzdělávat se a orientovat se ve všech novinkách, není nic jednoduchého.

Vzdělávání v oblasti financí by mělo začít ve chvíli, kdy s penězi přijdeme poprvé do styku. Jakmile dostane dítě své první kapesné, mělo by se začít učit svá finanční rozhodnutí porovnávat z mnoha hledisek tak, aby dospělo k ekonomicky zodpovědnému rozhodnutí. V tomto věku je to více intuitivní záležitost. Základem je jít příkladem, ale jak někteří rodiče mohou jít příkladem, když o financích nevědí téměř nic či se chovají méně zodpovědně než jejich děti? Je to vlastně takové perpetuum mobile finančních problémů.