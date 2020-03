KOMENTÁŘ: Elektrizující řecko-turecká hranice mezinárodní politiky a nelegální migrace - Thomas Kulidakis

Pod tlakem ale dříve byly z hlediska nelegální migrace nechvalně známé ostrovy v Egejském moři. I ve vodách, které je oblévají, zavládl nyní klid. Opět z rozhodnutí prezidenta Erdogana. Vyzbrojen důkazy o svém zásadním vlivu na to, zda se běženci pokusí vydat do Unie, nebo ne, vypravil se turecký vládce na jednání se špičkami Evropské unie a generálním tajemníkem Severoatlantické aliance. Není těžké uhádnout, co asi tak při bruselských rozhovorech dával turecký prezident najevo. Ve stylu své mocenské politiky přesvědčoval, že to je právě on, kdo může proměnit vítr, který sám zasel, v migrační bouři.