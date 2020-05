KOMENTÁŘ: Dovolená v zahraničí a otevřené hranice, přes které se nedá nikam dojet - Thomas Kulidakis

Pokud nechce celý vládní kabinet působit jako milovník časů před rokem 1989, měl by se o opravdové otevření hranic pokusit všemi silami. Včetně ČSSD, v níž by mohl na zatvrzelého ministra vnitra Hamáčka, který se vyžívá v nouzovém stavu, zapůsobit v dobrém slova smyslu ministr zahraničí Petříček.

Další a patřičně schůdnější možností je přímé dvoustranné jednání. To znamená jednání našeho kabinetu s vládami Chorvatska a Řecka. Pro obě země je turismus důležitá součást národního hospodářství, takže je v jejich vlastním zájmu neklást zbytečné překážky. A tak i dané vlády činí. Stejně tak by to mělo být i v případě naší vlády, pokud chce dát občanům možnost volby.