KOMENTÁŘ: Covid pasy na dvě věci - Thomas Kulidakis

Jinými slovy řečeno, systém se zabíhá. Když se něco zabíhá, je riskantní to najednou měnit. A to je případ takzvaných covid pasů neboli digitálních covid certifikátů neboli digitálních zelených certifikátů. Covid pas je totiž název neoficiální, který se nelíbil unijním institucím podporovaným členskými státy, neboť je to prý zmatený název pletoucí se s klasickým pasem. Už tento odstavec naznačuje, do čeho se to zase řítíme.