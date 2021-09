KOMENTÁŘ: Čína narazila na nový pakt, role NATO slábne – Alex Švamberk

Snah zastavit Čínu bylo hodně, ale zatím žádná neuspěla. Arbitráž, že nemá nároky na sporné území v Jihočínském moři, neuznala, dál tam buduje základny, Hongkong si podřizuje, i když měl být padesát let autonomní, a vysílá stále častěji svá letadla a lodě k Tchaj-wanu. Má už více válečných lodí než USA, i když menších, staví však už čtvrtou letadlovou loď, která rozměry příliš nezaostává za americkými a určitě není určená pro obranu vod okolo čínského území, které chrání nebezpečné protilodní střely. Už před deseti lety varoval tehdejší americký ministr obrany Robert Gates, že kvůli nim možná nebudou moci americké letadlové lodě operovat u Číny.

USA sice mají obranné smlouvy s Japonskem a Jižní Koreou, tyto země ale nedokázaly zastavit čínské ambice. To nemůže ani Kvadrilaterální bezpečnostní dialog (QSD), do něhož jsou zapojené USA, Japonsko, Austrálie a Indie, protože jde přece jen o značně rozdílné země, i když je spojují obavy z ambic Pekingu.

Nový pakt však představuje jinou úroveň – tvoří ho anglosaské země se stejnými tradicemi a moderními ozbrojenými silami. V bezpečnostní oblasti mají obě země s USA nadstandardní vztahy. Britové vyslali po Američanech druhý největší kontingent do Iráku i Afghánistánu. Americké zbrojovky vyvíjejí některé své zbraně, jako jsou bezpilotní bojová doprovodná letadla, přímo v Austrálii a mnozí američtí vojáci stažení z Afghánistánu zamířili na pátý kontinent posílit tamní posádky.

Pakt umožní Austrálii stavět střely s plochou dráhou letu a jaderné ponorky, byť ty budou nosit jen konvenční zbraně. Oproti dieselelektrickým jsou tišší a hlavně mají neomezený akční rádius. To, že nenesou jaderné zbraně, není až tak klíčové, v konfliktech se stále více upřednostňují přesné zbraně oproti zbraním hromadného ničení.

I když všechny země tvrdí, že pakt není namířen proti Číně, každému je jasné, že ano. Ministr obrany australského státu Severní teritorium, který má nejblíž k Jihočínskému moři, to dokonce přiznal. I bez něj by to ale Peking věděl a jasně dává najevo svou nelibost. Bude muset čelit hrozbě, se kterou tolik nepočítal – rostoucí flotile ponorek, které mohou snadno a dlouho operovat i ve vodách, na něž si klade nároky, a které raketový deštník nezastaví.