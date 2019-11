KOMENTÁŘ: Chvilky před bouří – Jiří Pehe

Dozvěděli jsme se, že iniciativa přešlapuje na místě. Její aktivity nemají viditelný dopad na politiku. A k čemu to prý vlastně všechno je, když Andrej Babiš i tento masový protest hravě ustál?

Skeptici i poskytovatelé nevyžádaných rad možná ale nedoceňují, že mnohem důležitější než to, že Babiš nebyl opět donucen k okamžitému odchodu, je dlouhodobější efekt, který masové demonstrace mají na českou společnost i politiku. Postupně totiž aktivizují nemálo občanů, kteří dosud mlčeli, a vytvářejí tak podhoubí, které si najde i cestu do politiky. Takže i kdyby demonstrace nebyly nakonec ničím jiným než jakousi školou nebo posilovnou občanské společnosti, už teď nebyly zbytečné.

Babiš se může stokrát tvářit, že si z demonstrací nic nedělá, ale už pouhý fakt, že záběry obrovitého shromáždění obletí svět prostřednictvím nejznámějších globálních televizí, často hned po nebo před záběry demonstrací v Hongkongu, Libanonu a jinde, je pro něj krajně nepříjemný. Jelikož lidé nikdy nedemonstrují v takových počtech pro nic za nic, registruje mezinárodní společenství, včetně politiků, s nimiž Babiš musí na mezinárodní scéně jednat, že je asi cosi shnilého v republice české, a že to souvisí právě s Babišem.

Mohli bychom také argumentovat, že dvě obří demonstrace byly jen předehrou k tomu, co přijde. Na Babiše i prezidenta totiž čekají dvě zásadní nástrahy. Tou první je konečné znění auditu Evropské komise, týkajícího se možného Babišova střetu zájmů; tou druhou pak rozhodnutí Nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana o dalším postupu v kauze Čapí hnízdo.

Pokud audit EK víceméně potvrdí závěry auditu předběžného, které unikly do médií, bude mít Babiš obrovský problém, protože se buď bude muset skutečně odstřihnout od Agrofertu, anebo odejít z politiky. S řečmi o spiknutí a účelovkách si nevystačí, protože bruselský expertní rozum postupuje metodicky a bez emocí. A má v podobě možného krácení dotací nástroje, jak si vynutit dodržování pravidel hry. Milion chvilek demokracie bude v tomto případě nepochybně na straně Bruselu, protože od počátku je jeho hnacím motorem starost o právní stát.

Iniciativa jistě zareaguje i na rozhodnutí Nejvyššího státního zástupce. Zejména v případě, že by trestní stíhání Babiše obnovil, a prezident Zeman splnil svůj slib, že sprovodí celou kauzu ze světa s pomocí abolice, byly dosavadní demonstrace možná zatím docela malé ve srovnání s tím, co by přišlo.