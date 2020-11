KOMENTÁŘ: Český Trump a korespondenční hlasování - Jiří Pehe

Zdá se, že to na stabilního génia v Bílém domě neudělalo velký dojem. Zeman od něj nikdy nedostal pozvání k oficiální návštěvě Bílého domu, o které tolik stál.

To u nás se takovými spory vůbec nemusíme zabývat, protože Česko si o korespondenčním hlasování zatím může nechat jen zdát. Přitom kdyby u nás existovalo, a mohli tak hlasovat čeští občané žijící nebo v době voleb pobývající jako turisti v cizině, mohl si český Trump ušetřit ponížení z rukou amerického originálu, jakož i současné fyzické utrpení, které je viditelně s výkonem jeho funkce stále více spojeno, protože by prezidentem nejspíš vůbec nebyl.

Netřeba snad ani dodávat, že je poněkud nepraktické, musíte-li kvůli vhození hlasu do volební urny cestovat stovky kilometrů. Není tudíž divu, že svého volebního práva využilo jen 17 tisíc Čechů žijících v cizině. I tak mělo jejich hlasování vypovídací hodnotu. Drahoš totiž získal od těchto spoluobčanů 90,2 procenta hlasů! Typičtí voliči Zemana asi cestují stejně málo jako ti Trumpovi.

Kdyby u nás existovala možnost hlasovat korespondenčně, kterou v USA mimochodem mají už od konce 19. století a do současné masové podoby ji nyní rozšířili i na domácí půdě kvůli epidemii nemoci covid-19, dá se předpokládat, že by této možnosti využila značná část českých občanů pobývajících v cizině.

I kdyby to byla jen polovina z onoho půl miliónu lidí, kteří v době prezidentských voleb dleli v roce 2018 mimo naše území, a pro Drahoše by tehdy hlasovalo třeba i o něco méně než 90 procent z nich, Zemanův konečný náskok v podobě 152 tisíc hlasů by byl vymazán.