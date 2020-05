KOMENTÁŘ: Británie ve víru korunního viru - Alexander Tomský

Komentátoři poukazují na nadprůměrnou úmrtnost neléčených pacientů v důsledku karantény (zhruba 3 000 týdně) a na hospodářský rozvrat, který bude mít také své oběti. Mají za to, že důsledky společenské výluky budou nakonec horší než sama epidemie, která se prakticky nedotkla osob mladších 40 let a u lidí pod šedesát jde o pouhý zlomek promile.

Premiér Boris Johnson ale ztratil svou obvyklou sebejistotu a působí nerozhodně, dobře ví, že většina zastrašeného národa s uvolňováním restrikcí nesouhlasí, a kdyby postupný návrat do života zvedl špatná čísla nákazy i úmrtí, znamenalo by to jistě konec jeho politické kariéry. Stále na něm ulpívá obvinění z opožděného zásahu proti nákaze z března, kdy se statisíce lidí bez kontroly vracely z ciziny, a to i z ohnisek nákazy v Itálii a Francii, a on sám tehdy se svou snoubenkou navštívil ragbyový zápas s 50 000 diváky.