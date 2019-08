KOMENTÁŘ: Big Brother a Adam-Smith - Matěj Široký

Kdo upadne v nemilost u algoritmu, velice draze za to zaplatí. Algoritmy dosud vytváří hlavně lidé a lidé mají také konečné slovo při vyhodnocování závadnosti obsahu. Příklad Tomyho Robinsona ale ukázal obrovskou moc sociálních síti a zároveň její slabost. Jak víme z historie, cenzura je sice efektivní z hlediska krátkodobého, leč z dlouhodobého pohledu se vždy obrací proti cenzorům.

Jenomže tato situace netrvala dlouho. Mohla za to především videa radikálů z Islámského státu, která zaplavila Youtube. Inzerenti nebyli nadšení, že se jejich produkt objevil před videm, které vzývá k nenávisti vůči nevěřícím. Navíc tím sponzorovali terorismus, i když malými částkami. Terorismus by se dal ještě snadno filtrovat, ale nejedná se o pouze takto jednoduché příklady. Rozhořčení u inzerentů způsobilo video Logan Paula, mladého Američana, který natočil oběšence ve známém lese sebevrahů v Japonsku.

Inzerenti tak vytváří neustálý tlak na zprostředkovatele služeb, aby lépe ošetřili obsah sdělení. Hlavním důvodem, a to nesmí být nikdy opomenuto, je hlavně obava z odlivu inzerentů, tedy hlavně ze zmenšení zisku. A o zisk jde v první řadě. Primární záměr sítí typu Youtube, Instagram, a částečně i Facebook bylo, aby lidé sdíleli informace o tom, kde byli na dovolené, nebo videa z domácích grilovaček. To jsou informace a obsah, který inzerenty zajímá a zároveň je politicky neškodný. Firmy mohou lépe prodávat své produkty jako zájezdy nebo sekačky na trávu. Politika se zdála být na chvostu zájmu, ale teď „problémový“ obsah začíná nabývat na významu a společnosti tak musí jednat.

Hrozí totiž ztráta důvěryhodnosti u uživatelů, kteří by začali hledat alternativní služby, pokud by se cenzura masově rozšířila. Právě v tomto světle lze chápat krok Youtube, který přestal do videí s politikou reklamu zařazovat. Až na jednu výjimku a tou jsou zavedené televizní a zpravodajské společnosti. Ty již dlouhodobě kritizují internetové společnosti, že obsah vytvářejí klasické platformy, ale inzerenti odcházejí ve prospěch těch digitálních. Ty se teď budou přesunovat čím dál víc na sítě, kde dostanou velkou část z reklamy. Tyto stanice také mají své právní oddělení a své vlastní pokyny jak kontrolovat závadný obsah videí.