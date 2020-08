KOMENTÁŘ: Běloruská rapsodie by měla vyvrcholit bez vměšování zvenčí a Majdanu - Thomas Kulidakis

Situace v Bělorusku má na podobný vývoj našlápnuto. Je důležité, aby se vnější mocnosti zdržely přílišných zásahů z obou stran. Ruský medvěd si západní jestřáby příliš blízko přiletět nenechá. To už jsme viděli na Ukrajině. Místní by si měli uvědomit, že nastoupit cestu směrem k Majdanu by byl nejhorší možný vývoj. To by si měli uvědomit i rozdmýchávači další „barevné“ revoluce. Protestující by měli demonstrovat nenásilně a Lukašenkova vládní moc by je rozhodně neměla bít.