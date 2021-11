KOMENTÁŘ: Armagedon nebo pošetilost? – Alexander Tomský

Angličané tradičně nesnášejí přehnané extremistické výroky, připomínají jim náboženské fanatiky. A nebylo těch hysterických hyperbol o konci světa málo, premiér působil, jako by se zbláznil, sjezd zahájil výrokem, že je za minutu dvanáct, „hodiny zkázy tikají v zuřivém rytmu sta miliard motorů, výhní a turbín, jež obaluji planetu neviditelným dusícím příkrovem kysličníku uhličitého.” „Den posledního soudu se blíží” (doomsday) a lidé se mají zřejmě kát a postit.

Johnson už poslední dobou média rozčiluje. Odkud se bere u ateistů takový apokalyptický zápal? A to pokrytectví, když odletěl do Londýna, aby stihl večírek se svými bývalými kolegy z The Daily Telegraphu. Ostatně soukromých a vládních letadel parkovalo v Glasgow na čtyři sta. Nedala se snad uspořádat konference online?